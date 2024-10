Riparte nel suggestivo scenario del Monte Arci la stagione artistica a Morgongiori, con il primo degli eventi musicali dedicato al festival corale itinerante voluto dall'amministrazione comunale guidata dal Sindaco Paolo Pistis. Dopo gli appuntamenti del passato con i grandi artisti del canto tra cui i Tazenda e Nate Brown & United Voices, domenica 20 ottobre si rinnova l'evento nella Chiesa di S. Maria Maddalena con inizio alle ore 18.

Si alterneranno oltre 100 artisti in rappresentanza di ben tre corali che daranno vita ad un evento ricco di pathos e articolato in un ricchissimo programma di celebri melodie e canti dedicati alla tradizione di varie Regione, dal Trentino al Veneto fino alle melodie del repertorio etno popolare isolano.

Ad aprire la serata la Corale Santa Cecilia di Arborea diretta da Riccardo Zinzula, baccheta con olttre 20 anni di esperienza a capo di importanti formazioni polifoniche, pianista, cantante e concertista che ha collaborato in passato con prestigiose personalità del panorama artistico nazionale ed internazionale da Katia Ricciarelli a Luca Jurman fino allo storico chitarrista di Lucio Dalla e degli Stadio il virtuoso delle sei corde Ricky Portera.

A seguire uno dei più apprezzati gruppi polifonici dell’Isola, il Coro Palmarese diretto da Alessio Pilloni personalità poliedrica a capo di numerose formazioni in giro per la Sardegna, autore di arrangiamenti molto eseguiti e brillante didatta che porta la sua esperienza di formatore per il miglioramento e la crescita degli ensembles vocali più attivi.

Chiuderà il concerto il gruppo ospite d’onore proveniente dal Trentino e con una storia quasi ottantennale, Il Coro Lago Rosso di Tuenno diretto da Enrica Pedron in tour per la prima volta nell'Isola per presentare l'ultimo recital incentrato sui nuovi arrangiamenti appositamente elaborati in vista del prestigioso anniversario degli 80 anni in programma nel 2026.

Al momento della fondazione, nel 1946, il coro fu chiamato “Coro della SAT di Tuenno”.

Quattro anni dopo diventò “Coro Lago Rosso della SAT di Tuenno” il quale, dopo diverse vicissitudini, assunse la denominazione definitiva di “Coro Lago Rosso”.

La formazione raggiunge un periodo di grande fulgore nei primi anni '80 registrando una serie di importanti concerti su tutto il territorio nazionale e alcune storiche trasferte in Repubblica Ceca, Germania, Francia, Romania, Argentina, Brasile.

Oggi il Coro Lago Rosso presenta un organico di coristi di varie età, con un importante presenza di under 40 che hanno permesso al gruppo di rilanciarsi ulteriormente, segnando quegli importantissimi “ricambi generazionali” che, sempre meno frequentemente, altri cori possono vantare.

Una tradizione, quella dei cori popolari di montagna, che racconta e mantiene viva nella gente la storia del suo territorio, i suoi valori e, non da meno, la voglia di stare assieme.

Un bagaglio esperienziale che, tuttavia, non va dato per scontato, ma che ha bisogno di essere mantenuto in vita dai coristi e dai suoi “pubblici”.

Per questo il Coro Lago Rosso fa la spola in ogni angolo dello Stivale per tramandare una lunga storia di arte e di antichi saperi.

L’ingresso è libero e gratuito.