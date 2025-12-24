Due incidenti stradali nel giro di poche ore lungo la statale 131, in direzione Cagliari, hanno impegnato oggi i vigili del fuoco e i soccorritori nel tratto compreso tra Abbasanta e Oristano.

Il primo intervento è scattato intorno a mezzogiorno, quando alla Sala operativa dei Vigili del fuoco di Oristano è arrivata una richiesta di soccorso per un incidente avvenuto al chilometro 108.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat 500X ha urtato il guardrail sul lato destro della carreggiata, perdendo una ruota; l’auto ha poi impattato anche sul lato opposto, riportando il distacco della seconda ruota anteriore e restando bloccata sulla corsia di sinistra.

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Abbasanta, che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. Il conducente, assistito dal personale sanitario, è apparso in buone condizioni e non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Più gravi le conseguenze del secondo incidente, avvenuto intorno alle 14 al chilometro 115,2 della stessa arteria. Una Volkswagen T-Cross è uscita di strada ribaltandosi fuori dalla carreggiata. Il conducente è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Martino di Oristano in codice rosso.

In entrambi i casi sono intervenuti anche la Polizia stradale e l’Anas per i rilievi e la gestione della viabilità.