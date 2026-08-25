Ci sono luoghi in cui il tempo non si misura in anni, ma in secoli di silenzi, pietre e memorie. E poi ci sono sere in cui quel silenzio si spezza, trasformandosi in pura emozione collettiva. È quanto accaduto sul palcoscenico naturale di Su Nuraxi, il celebre sito UNESCO che ha fatto da magnifica cornice alla seconda edizione del Barumini Music & Heritage Festival. A calare il sipario su questa fortunata rassegna è stato un evento di straordinaria intensità artistica: Puccini’s Opera. Voci di Donne, la produzione firmata dalla coreografa Monica Casadei per la Compagnia Artemis Danza.

Già l'impatto visivo della serata ha posseduto i contorni del rito laico. Le antiche pietre basaltiche del nuraghe, illuminate dalla luce della notte sarda, hanno dialogato senza soluzione di continuità con i corpi in movimento dei danzatori. Il festival ha confermato così la sua vocazione più nobile: non semplice cartellone di eventi, ma spazio di contaminazione e rigenerazione culturale, dove il patrimonio archeologico della Sardegna incontra i linguaggi più vivi della contemporaneità.

Sul palco, la musica immortale di Giacomo Puccini ha preso corpo, carne e respiro. Lo spettacolo ha reso un omaggio vibrante e modernissimo a quattro delle figure femminili più celebri e complesse dell’universo pucciniano: Tosca, Madama Butterfly, Mimì e Turandot.

​Monica Casadei ha evitato la fredda citazione filologica, scegliendo la via di una rilettura intima e tagliente del femminile. Attraverso una cifra stilistica che fonde atletismo, rigore geometrico e furia espressiva, le eroine di Puccini sono usurate dai pregiudizi del tempo per mostrarsi in tutta la loro universale attualità. Non più solo icone tragiche relegate nei teatri d'opera, ma donne fatte di carne viva, dilaniate da passioni travolgenti, amori impossibili, desideri inabissati e ferite mai rimarginate.

​Dal lirismo straziante e fragile di Mimì alla fierezza inflessibile e glaciale di Turandot, passando per l'ardore indomito di Tosca e l'attesa devota e dolorosa di Butterfly, ogni quadro coreografico è stato un affondo nel cuore della condizione umana.

​Il valore emozionale della serata si è nutrito proprio di questo contrasto: la solennità immobile e millenaria del nuraghe ha fatto da contrappunto alla precarietà, al battito accelerato e alla grazia effimera dei danzatori. Le immagini visive proiettate e la partitura musicale, cucita addosso al movimento, hanno trascinato il numeroso pubblico in un vortice di catarsi.

​Quando l'ultima nota si è dissolta nell'aria tiepida di Barumini e i ballerini si sono fermati nell'inchino finale, l'applauso che si è levato dall'arena naturale è stato il riconoscimento unanime di una notte irripetibile. Una serata in cui la grande arte ha dimostrato di non avere confini temporali, capace di far risuonare nelle pietre sarde le voci immortali — e profondamente umane — dei capolavori di Puccini.