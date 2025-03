Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio in via Gennargentu a Oristano, quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'auto mentre era in scooter.

Il violento impatto lo ha sbalzato dalla due ruote e, a seguito delle ferite riportate, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari. L'automobilista coinvolto si è fermato per soccorrerlo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi, mentre un'ambulanza del 118 ha trasferito il giovane all'aeroporto di Fenosu, dove l'Elisoccorso lo ha portato a Cagliari.