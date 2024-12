Misterioso episodio a San Vero Milis, dove un uomo di 71 anni è stato soccorso in un capannone in aperta campagna con le mani legate dopo essere stato malmenato.

È stato trasportato in codice rosso all'ospedale di San Gavino Monreale. Non è grave: era in ipotermia e aveva diverse ecchimosi ed escoriazioni.

L'uomo avrebbe dichiarato ai soccorritori di essere stato aggredito, picchiato e legato. Ha anche detto di trovarsi nel capannone da un paio di giorni. A fare scattare l'allarme è stato un vicino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. I militari attendono di raccogliere la testimonianza dell'anziano per capire cosa è avvenuto di preciso.