Sono in corso i lavori finali per la costruzione dello svincolo di Paulilatino lungo la statale 131 "Carlo Felice" nella provincia di Oristano. Anas ha terminato la prima fase dei lavori con la creazione delle rampe di accesso e uscita dalla strada in direzione Sassari. Le rampe saranno aperte al traffico solo quando i lavori saranno completati in modo definitivo per garantire la sicurezza. La nuova fase prevede la costruzione delle rampe sul lato opposto della strada, mantenendo restringimenti e un sistema di traffico a doppio senso nella zona del cantiere.

Questi interventi fanno parte del piano di Anas per eliminare gli svincoli a raso lungo la statale 131, con un investimento di circa 10 milioni di euro. L'obiettivo è migliorare la sicurezza e il comfort lungo la principale arteria sarda, con i lavori previsti per essere completati entro l'estate del 2025.