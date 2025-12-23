Nel corso del 2025 il Gruppo della Guardia di Finanza di Oristano ha intensificato le operazioni di prevenzione e contrasto al traffico e al consumo di sostanze stupefacenti, concentrandosi soprattutto nei luoghi di aggregazione giovanile, dalle stazioni ferroviarie alle fermate degli autobus, dalle piazze principali agli ingressi dei maggiori istituti scolastici della provincia.

L’attività, svolta quotidianamente dalle Fiamme Gialle con il supporto delle unità cinofile specializzate, ha portato alla denuncia di 13 soggetti, di cui due minorenni, alla Procura della Repubblica di Oristano, e alla segnalazione di 76 assuntori, di cui 14 minorenni, alla Prefettura. Durante i controlli sono stati sequestrati ingenti quantitativi di droga e strumenti destinati all’illecita distribuzione.

Particolarmente preziosi sono stati i cani antidroga, addestrati al Centro Cinofilo della Guardia di Finanza di Castiglione del Lago (PG), capaci di individuare anche tracce minime di sostanze stupefacenti. A distinguersi sono stati “Crest”, pastore belga esperto nel rinvenimento di droghe, e il nuovo arrivo “Sirius Black”, pastore tedesco dotato di eccezionale concentrazione e rapidità d’azione.

Il dispositivo antidroga rientra in un più ampio piano di controllo del territorio coordinato dalla Prefettura di Oristano, che nel solo 2025 ha emesso tre inviti a non fare uso di sostanze stupefacenti, cinque sospensioni di patente, sette divieti di conseguire la patente, cinque divieti di porto d’armi e tre sospensioni del porto d’armi.

Oltre alla funzione repressiva, queste attività hanno un forte valore deterrente, soprattutto per i giovani, e la presenza delle unità cinofile nei luoghi di ritrovo rappresenta un segnale concreto di sicurezza e attenzione sul territorio.