Proseguono senza sosta le ricerche di Franco Demelas, l’uomo di Samugheo di cui si sono perse le tracce dalla mattinata di ieri. Ore di apprensione per i familiari e per l’intera comunità, mentre le operazioni di ricerca vanno avanti senza risultati.

L’allarme è scattato nella serata di domenica 4 gennaio, quando i parenti, non vedendolo rientrare a casa e non riuscendo più a contattarlo telefonicamente, hanno segnalato la scomparsa. L’uomo si sarebbe allontanato dalla propria abitazione intorno alle 10 del mattino, a bordo della sua Hyundai Kona grigia, senza più dare notizie di sé.

Da quel momento è partita una vasta operazione di ricerca, coordinata dai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Oristano, con il coinvolgimento dei Carabinieri e di numerosi volontari. Le squadre stanno battendo palmo a palmo sia il centro abitato di Samugheo sia le campagne circostanti.

Al momento non sono emersi indizi significativi e le ricerche continuano senza sosta.