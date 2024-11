La Polizia di Stato, coadiuvata dal reparto cinofili della Polizia Penitenziaria di Nuoro, ha denunciato 6 persone in tre diverse operazioni, resesi responsabili, a vario titolo, di produzione, lavorazione e detenzione ai fini spaccio di sostanze di tipo stupefacente, nell’ambito di attività di controllo e prevenzione volte al contrasto dei reati inerenti la diffusione di droga.

In tre si sono resi responsabili di produzione e lavorazione illecita di marijuana in quanto, dopo alcune attività di appostamento e osservazione effettuate dal personale della IV sezione della Squadra Mobile di Oristano, culminate in una perquisizione, sono stati rinvenuti, all’interno di un capannone presente nella periferia di Oristano, quasi 60kg di canapa illegalmente lavorata, poi sottoposta a sequestro penale.

Altri due sono stati denunciati per spaccio di eroina perché, a seguito di alcune perquisizioni, che il personale della Squadra Mobile di Oristano ha effettuato con l’ausilio delle unità cinofile della Polizia Penitenziaria di Nuoro, sono stati trovati in possesso di circa 10 grammi di eroina da confezionare, 11 dosi dello stesso stupefacente già preparate, nonché tutto l’occorrente per il confezionamento in dosi dello stupefacente, oltre a circa 2000 euro in banconote di piccolo taglio che i due, pur essendo di fatto disoccupati, avevano al seguito durante la perquisizione.

Una donna di Cabras è stata infine denunciata dalla Squadra Mobile della Questura dopo essere stata trovata in possesso circa 10 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta allo spaccio. Oltre allo stupefacente la donna nascondeva nella sua abitazione un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento in dosi della sostanza.