Nel campo della pesca sportiva/ricreativa con il Palangaro (palamito) sono state introdotte importanti novità grazie al Decreto Ministeriale del 6 settembre 2024, che ha modificato alcune disposizioni.

Le nuove regole includono il limite di 100 ami per ogni imbarcazione, indipendentemente dal numero di persone presenti a bordo. Coloro che desiderano pescare con il palamito devono presentare una richiesta alle autorità marittime, utilizzando un modulo appositamente predisposto e timbrato come specificato nel decreto del 5 novembre 2024. Questa istanza può essere presentata presso qualsiasi autorità marittima, non necessariamente in base al luogo di residenza del richiedente, e avrà validità per un anno solare.

Inoltre, gli attrezzi utilizzati per la pesca sportiva/ricreativa devono essere contrassegnati con una targhetta contenente la sigla corrispondente all'autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima. Queste targhette devono essere realizzate in materiale resistente, fissate saldamente all'attrezzo e avere dimensioni minime di 6,5 cm di larghezza e 7,5 cm di lunghezza.

Il Tenente di Vascello (CP) Alessandra Gabrini, Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa, ha annunciato queste novità al pubblico e ha sottolineato che gli uffici del Circomare locale sono a disposizione per assistere gli utenti nel rispetto delle nuove regole.

Inoltre, è prevista a breve un'attività di controllo mirata per garantire l'osservanza di tali disposizioni, con gli uffici aperti al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12 e il Martedì e il Giovedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 16.