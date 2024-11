Il 11 novembre 2024, una nave di bandiera portoghese lunga 104 metri, proveniente da Barcellona e carica di clinker, materiale laterizio, è stata fermata nel porto commerciale di Oristano. Il personale della Capitaneria di Porto di Oristano, abilitato al Port State Control, ha effettuato un'approfondita ispezione per verificare i locali di bordo, gli impianti, i certificati e la preparazione dell'equipaggio.

Durante l'ispezione, durata l'intera giornata, sono state riscontrate 24 gravi carenze relative all'efficienza degli impianti di bordo, alle dotazioni di emergenza (come l'inefficienza degli argani per le ancore sul ponte e l'impianto per il filtraggio delle acque oleose di sentina non funzionante) e alle condizioni di vita dell'equipaggio. Le carenze erano così significative che la nave è stata immediatamente detenuta in porto fino al ripristino dei requisiti minimi di sicurezza per poter riprendere la navigazione.

La Capitaneria di Porto di Oristano continua a svolgere con precisione controlli sulle navi mercantili che fanno scalo nel porto, garantendo il rispetto delle normative nazionali e internazionali sulla sicurezza della navigazione. Fin dall'inizio dell'anno, sono state fermate 12 navi a causa di gravi carenze riscontrate a bordo.