Un imperdibile evento sabato 27 dicembre a Oristano, dove la bellissima Piazza Eleonora farà da palcoscenico al concerto del celebre violinista Gianbattista Longu.

Dalle ore 18:00, il pubblico sarà accompagnato per circa un’ora e mezza di musica dal vivo, in un suggestivo viaggio sonoro che attraverserà il repertorio classico e moderno, reinterpretando alcune tra le più grandi melodie della musica italiana, in un connubio tra tradizione e contemporaneità, che verrà apprezzato da spettatori di tutte le età.

L’evento, promosso dal Comune di Oristano, rappresenta un’occasione per vivere la musica dal vivo nel cuore della città, in un periodo di festa, compagnia e condivisione.