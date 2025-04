In occasione dei festeggiamenti Pasquali a Magomadas, l’Associazione Culturale Planarte Bosa (diretta dall'attore-autore-regista Alessandro Arrabito Campus), in collaborazione col Coro "Stella Maris" di Magomadas (diretto dal Mo Mario Tedde), il prossimo16 aprile, alle ore 19:00, presso la Chiesa parrocchiale di Sa Giovanni Battista, presenterà "Le Chemin de la Croix (La Via della Croce)", un evento evento-spettacolo dedicato alla Passione di Cristo.

L'opera originale del poeta e drammaturgo francese del ‘900, Paul Claudel, adattata drammaturgicamente da Arrabito Campus, vedrà protagonisti gli interpreti di Planarte Bosa, coadiuvati dalla Compagnia della luce di Bosa, da Casateatro 2007 Nuoro e dal Coro "Stella MariS" di Magomadas, "L'allestimento complessivo - dice Arrabito Campus, mira a restituire, drammaturgicamente, l'ampio ventaglio dei caratteri corollari alla figura del Cristo".

"È un'opera di valore di un grande drammaturgo", si legge in un comunicato. "Noi attrici e attori e Coro di Magomadas cercheremo, unitamente al regista, di dare il meglio per rappresentare degnamente il dramma della Passione. Una rappresentazione recitata, senza movimento, né costumi. Solo il pensiero verso l'avvenimento che ancora fa discutere appassionare, piangere, pensare, dubitare, esprimere la fede più vera. Nulla conta senza la presenza della gente. Vi aspettiamo per vivere assieme i più intensi momenti della Cristianità".