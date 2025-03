Nel corso della Sartiglia, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sul territorio, come deciso dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Oristano, dott. Salvatore Angieri.

L'operazione si è concentrata sul contrasto alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, utilizzando un dispositivo che ha incluso tre unità cinofile, due delle quali provenienti da Cagliari. Durante i controlli, che sono iniziati con l'arrivo dei mezzi pubblici, un 23enne è stato arrestato dopo aver tentato di fuggire, lanciando un involucro contenente 16 dosi di cocaina. Successivamente, a seguito di una perquisizione nella sua abitazione, sono stati trovati ulteriori stupefacenti, materiale per il confezionamento e cartucce per arma da fuoco illegalmente detenute. Il ragazzo è stato arrestato e condannato in direttissima. Altri giovani, tra cui tre minorenni, sono stati segnalati al Prefetto per possesso di droga per uso personale.

I controlli continueranno in tutta la provincia durante queste giornate.