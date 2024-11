Ieri sera, giovedì 7 novembre, intorno alle 22:15, i Vigili del Fuoco di Oristano sono stati chiamati per intervenire su un incidente stradale sulla SS 131 DCN, poco dopo la galleria di Sedilo in direzione Oristano. Un'auto si è ribaltata dopo aver colpito una barriera jersey.

Il conducente è stato soccorso e portato in ospedale per accertamenti, mentre la squadra dei Vigili del Fuoco di Abbasanta ha messo in sicurezza la vettura e l'area, dove si è verificato uno sversamento di carburante. Sul posto sono due ambulanze, le forze dell'ordine e i tecnici dell'Anas.