Incidente stradale sulla SS 131 al km 78, in direzione Sassari, nell'Oristanese. Questa mattina verso le 9 i Vigili del fuoco sono intervenuti per un sinistro in cui è rimasta coinvolta un'auto.

I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza lo scenario. La giovane conducente è stata affidata alle cure del 118, presente sul posto insieme alle Forze dell’ordine.