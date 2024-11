Intervento dei Vigili del Fuoco di Oristano questa mattina verso le 9:30 per un incidente stradale a Ghilarza (OR), avvenuto in prossimità dell’incrocio tra Via Giovanni Paolo II e Via Monsignor Zucca.

Inviata sul posto la squadra del distaccamento di Abbasanta, che ha immediatamente provveduto alla messa in sicurezza delle due autovetture coinvolte e del tratto stradale interessato dal sinistro.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e il 118 che ha trasportato in ospedale a Oristano i due conducenti, feriti lievemente, per accertamenti.