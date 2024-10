I carabinieri del Nucleo Cites di Cagliari hanno fatto una scoperta insolita durante un controllo in una casa nell'Oristanese: un carapace di tartaruga marina. L'ispezione è stata condotta come parte di un'operazione nazionale contro il traffico illegale di animali, in particolare rettili e avorio.

Nel mese di settembre, gli specialisti dell'Arma hanno effettuato sei controlli nelle province di Cagliari, Sud Sardegna e Oristano, che hanno portato alla denuncia di tre persone per aver violato le norme sulla commercializzazione di specie protette dalla Convenzione di Washington senza la documentazione richiesta per dimostrarne l'origine legale.

Le sanzioni ammontano a un totale di 4.000 euro, tra cui il cittadino di Oristano trovato in possesso del carapace di tartaruga.