È morto Giovanni Ladu, 79 anni, pensionato di Ollolai, rimasto gravemente ferito nel violento incidente stradale avvenuto lo scorso 2 febbraio lungo la SS 131, nel territorio di Paulilatino. L’uomo è deceduto dopo giorni di ricovero in ospedale, dove era stato trasportato in condizioni critiche.

L’incidente si era verificato poco dopo le 10 del mattino, al chilometro 115 della strada statale, in prossimità del bivio per Santa Cristina. Per cause ancora in fase di accertamento, la Ford Ecosport con a bordo marito e moglie si era ribaltata finendo nella cunetta a margine della carreggiata.

Sul posto era intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta, che aveva dovuto utilizzare le attrezzature da taglio per estrarre la coppia dalla vettura. I sanitari del 118 avevano disposto il trasporto d’urgenza dei feriti: per entrambi era stato assegnato il codice rosso.

Nonostante le cure e i tentativi dei medici, il 79enne nuorese è morto dopo una settimana all'ospedale San Francesco.