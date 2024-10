Poco dopo le 14:30 di oggi, 26 ottobre, la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto una chiamata per un incendio divampato in un ricovero attrezzi a Narbolia, in via Leone XIII.

Sul posto è stata inviata una squadra dalla sede centrale, che ha provveduto a bloccare le fiamme, già tenute sotto controllo dal proprietario.

Il locale è stato messo in sicurezza e si sta facendo chiarezza sulle cause, non si esclude un problema a qualche apparecchio elettrico che si trovava sotto carica.