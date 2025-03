Una fiammata partita dalla bombola di gas della cucina ha investito una donna di 98 anni, che è rimasta lievemente ustionata ieri notte a Oristano.

L'incidente è avvenuto in un'abitazione in via Sardegna, dove la fiammata ha innescato un incendio. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma "non è in pericolo di vita". Aveva "lievi ustioni al viso con bruciatura delle sopracciglia".

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 e i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Oristano. I vigili del fuoco hanno rapidamente spento il rogo prima che si propagasse alle altre stanze della casa.