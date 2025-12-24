L’aeroporto di Oristano-Fenosu possiede i requisiti per ospitare la futura scuola di volo di Ita Airways. Ne è convinta Sogeaor, la società che gestisce lo scalo, attraverso il suo amministratore unico Riccardo Faticoni, che valuta positivamente il progetto promosso dalla compagnia aerea e destinato a coinvolgere tutte le regioni italiane. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 23 gennaio 2026.

Secondo la società di gestione, le caratteristiche infrastrutturali dello scalo e la sua collocazione geografica rappresentano elementi di forza. L’aeroporto è già dotato di piste e servizi compatibili con l’aviazione generale e con le attività di formazione, condizioni che lo renderebbero idoneo a ospitare un polo dedicato all’addestramento dei piloti.

Per Faticoni, “l'insediamento di un polo formativo di eccellenza rappresenterebbe un volano per l'economia locale e regionale, con ricadute positive su occupazione, turismo, sviluppo tecnologico e formazione professionale”.

Sogeaor lancia quindi un appello a una mobilitazione condivisa, coinvolgendo Regione, Enac, enti locali, associazioni di categoria e mondo della formazione, “affinché si attivino in modo coordinato per presentare una candidatura congiunta che valorizzi Oristano-Fenosu come sede ideale per il progetto di Ita Airways”.