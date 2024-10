Dalla camera ardente dell'ospedale civile di Sassari, la bara di Pietro Mastino, il carabiniere di 55 morto domenica mattina nell'incidente stradale alle porte di Olmedo, sarà portata nella chiesa di San Cristoforo, a Montresta, paese di origine del militare, dove questo pomeriggio, alle 15:30, si terranno i funerali. A scortare il carro funebre con il feretro fino al paese oristanese una vettura dei Carabinieri.

A rendere omaggio al carabiniere Mastino ci saranno tantissimi colleghi, stretti nel dolore della famiglia.

Il terribile incidente

Pietro Mastino, in servizio al Reparto operativo di Alghero, è morto domenica 13 ottobre sulla strada provinciale 19 che collega la Riviera del Corallo con Olmedo. Alle 7 del mattino, per un’invasione di corsia, la Seat Ibiza condotta dal carabiniere, che viaggiava in direzione Alghero, e una Panda, si sono scontrate frontalmente in una curva a pochi chilometri dall'ingresso di Olmedo.

I vigili del fuoco hanno dovuto usare cesoie e divaricatori per estrarre il militare intrappolato tra le lamiere. Al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari è arrivato già privo di vita.

L’investitore non andrà ai domiciliari

Alla guida della Panda un 34enne di Olmedo, accusato di omicidio stradale. Il giovane è ancora ricoverato all’ospedale di Sassari, con lesioni a un polmone e fratture multiple.

Per il 34enne, che ha invaso la corsia opposta a una velocità di 125 km/h ed è risultato positivo ad alcol e droga, il gip del Tribunale di Sassari, Sergio De Luca, ha confermato l'arresto, ma ha rigettato la richiesta del pm Angelo Beccu di applicare la misura cautelare dei domiciliari.