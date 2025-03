Aveva con sé 45 dosi di cocaina, pronte per lo spaccio, custodite in due scatolette in metallo per le caramelle. Un 24enne di Bosa è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e dai colleghi di vari reparti della Compagnia Carabinieri di Macomer.

I militari avevano notato un insolito viavai di persone nel bar gestito dal giovane, soprattutto durante i festeggiamenti del carnevale, e hanno deciso di intervenire. Nella tasca del giubbotto il 24enne custodiva due scatolette in metallo per le caramelle. Al loro interno 45 dosi di cocaina pronte per lo spaccio, per un totale di circa 20 grammi.

La successiva ricerca ha consentito di ritrovare anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Per il giovane è scattato l’arresto.