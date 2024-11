Ieri pomeriggio un uomo che cercava funghi nel territorio di Pau ha perso l'orientamento, anche a causa del buio, e ha contattato i soccorsi.

Attraverso la sua chiamata al 112 è stato possibile risalire alla geolocalizzazione e raggiungere la zona.

Sul posto è stata inviata la squadra del Distaccamento di Ales, due operatori TAS (Topografia Applicata al Soccorso) con l'UCL (Unità di Comando Locale).

Gli operatori sono riusciti a stabilire un contatto vocale con il disperso, in supporto era in arrivo anche un'unità cinofila inviata dal Comando Vigili del fuoco di Cagliari e dopo circa un'ora di ricerca lo hanno raggiunto. L'uomo è apparso in buone condizioni.