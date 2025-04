In un tempo in cui le identità locali rischiano di essere travolte dalla corsa della modernità, c’è chi sceglie di fermarsi, ascoltare, raccogliere e tramandare. È il caso dell’Associazione Culturale Biddobrana, realtà nata ufficialmente nel gennaio 2007 ma attiva già dal maggio 2006 grazie all’iniziativa di un gruppo di amici uniti dalla passione per il folklore e le tradizioni popolari di Villaurbana.

Con il nome che richiama l’antica denominazione del paese, l'Associazione ha fatto della ricerca e della valorizzazione del patrimonio culturale locale una vera e propria missione. Si è distinta nel corso degli anni per l’impegno nel recupero dell’abbigliamento tradizionale – non più in uso dagli anni Novanta – e delle danze di piazza originali, messe in ombra per decenni dalla spettacolarizzazione introdotta dai gruppi folkloristici del secondo Novecento.

Il lavoro dell'Associazione culturale è meticoloso e così, dalle interviste agli anziani, dallo studio dei capi originali, dalla raccolta di fotografie d’epoca, dai laboratori e dalle collaborazioni con scuole, istituti e studiosi, è nato il libro “A sa Biddobranesa. Abbigliamento della comunità di Villaurbana tra l’Ottocento e il Novecento”, frutto di un lungo percorso di studio e condivisione.

Un’opera nata, come raccontano gli stessi autori, “dalla voglia di conoscere e capire”, che si propone di colmare un vuoto informativo sul vestiario popolare locale e di restituire dignità a un patrimonio spesso dimenticato. Il libro è stato accolto come un dono alla comunità e agli appassionati di cultura tradizionale, non solo per i suoi contenuti ma per lo spirito con cui è stato concepito: inclusivo, collettivo e gratuito.

In questa visione si inserisce anche l’organizzazione della manifestazione “A sa Biddobranesa”, che quest’anno si svolgerà in tre giornate:

• Sabato 14 dicembre, presso l’agriturismo Terras Noas, una serata dedicata al folklore con una rassegna di gruppi tradizionali alle ore 19:00, seguita da uno stage di danze popolari.

• Domenica 15 dicembre, alle ore 16:30 nel centro socioculturale Agostino Garau, si terrà il convegno “Pane e impresa a Villaurbana”, spazio di riflessione sulle potenzialità culturali ed economiche del territorio.

• Venerdì 20 dicembre, infine, si chiuderà con un laboratorio di canto femminile alle ore 16:00 e, alle 20:00 nella Chiesa parrocchiale Santa Margherita V.M., con una rassegna corale presentata da Roberto Tangianu e trasmessa in diretta sui canali social di Sardegna Live.

Oggi Biddobrana rappresenta un punto di riferimento per chi crede che il passato non sia solo memoria, ma anche strumento per leggere il presente e costruire il futuro. Una piccola grande comunità che, con il suo impegno silenzioso e costante, continua a tenere viva la fiamma dell’identità locale.