Il ritmo dei balli sardi sarà il filo conduttore della serata di sabato 5 settembre a Mogoro. Alle 22, Piazza del Popolo ospiterà la terza Rassegna Folk “Ballus Sardus in Pratz’e Ballus”, appuntamento inserito nel programma della quarta edizione di “Arte, Suoni e Sapori”.

Organizzata dal Gruppo Folk “Su Sticcau” di Mogoro, con la collaborazione del Comune, la rassegna prenderà vita alle 22 in Piazza del Popolo, dopo la manifestazione “Arte, Suoni e Sapori”. Sarà un’occasione per ritrovarsi in piazza e lasciarsi accompagnare dai colori dei costumi, dai passi della danza e dai suoni di una tradizione che continua a vivere attraverso i gruppi folk.

Sul palco, presentati da Emanuele Garau, saliranno il Gruppo Folk “Su Sticcau” di Mogoro, il Gruppo Folk “A Manu Tenta” di Osilo, il Gruppo Folk “Quartiere Villanova” di Cagliari e il Gruppo Folk “S. Maria della Mercede” di Norbello. Quattro realtà provenienti da diversi centri dell’Isola, pronte a portare a Mogoro espressioni diverse dello stesso patrimonio culturale.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

La rassegna sarà il cuore della serata, ma l’appuntamento si inserisce in una giornata costruita per mettere insieme le tante anime della cultura locale. Il programma di “Arte, Suoni e Sapori” comincerà alle 9:30 con “Visit Mogoro”, con partenza dal Nuraghe Cuccurada e una visita guidata accompagnata da una passeggiata culturale, dal Miracolo Eucaristico, dalla BiFoto e dalla Chiesa del Carmine. Alle 13 sarà possibile fermarsi a pranzo nei locali aderenti, mentre alle 16 è previsto un secondo appuntamento con “Visit Mogoro”, questa volta con partenza dalla Fiera dell’Artigianato.

Nel pomeriggio spazio anche ai laboratori artigianali nei cortili di via Nuova, alle 18, con gli artigiani espositori della Fiera dell’Artigianato. Alle 19:30 sarà invece la volta della sfilata dei gruppi folk, che attraverseranno il paese prima di lasciare spazio, alle 20, alla degustazione enogastronomica e alla preparazione di piatti della tradizione.

Poi, alle 22, tutti in Piazza del Popolo per “Ballus Sardus in Pratz’e Ballus”. E quando la rassegna sarà terminata, la musica continuerà con l’intrattenimento di Gianni Ore e Stefano Cara.

PER PARTECIPARE

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Federico al 388 4366632 o Simone al 345 3831434, oppure scrivere all’indirizzo email simone.maccioni@comune.mogoro.or.it.

Una giornata pensata per incontrarsi, riscoprire gesti e suoni familiari e, magari, lasciarsi trascinare dal ritmo dei balli sardi: a Mogoro la tradizione torna così a essere qualcosa da guardare, ascoltare e soprattutto vivere insieme.