Il sindaco di Assolo, comune della provincia di Oristano, e sua moglie sono stati ricoverato in ospedale a causa di avvelenamento da monossido di carbonio. I soccorsi sono stati chiamati ieri sera poco prima delle 21 e sono intervenuti i vigili del fuoco e il servizio medico d'urgenza.

Secondo le prime informazioni, sembra che il sindaco Giuseppe Minnei abbia notato la presenza di monossido di carbonio nella stanza e abbia richiesto aiuto. Le autorità sul posto includevano anche i carabinieri.

Dopo essere stati soccorsi, il sindaco e la moglie sono stati trasferiti a Cagliari per ricevere cure in camera iperbarica. Fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi. I vigili del fuoco stanno indagando sul motivo per cui la casa è stata invasa dal monossido, ipotizzando un guasto o un malfunzionamento della stufa come possibile causa dell'emergenza.