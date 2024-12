Ieri a Oristano il via ufficiale ai festeggiamenti per il Natale 2024 con l’accensione delle luci nelle vie del centro cittadino e nelle frazioni. In questi giorni si sta completando anche l'allestimento del Villaggio di Natale, che sarà inaugurato in piazza Eleonora sabato 7 dicembre, e del posizionamento degli alberi e delle stelle illuminate.

Il programma di animazione e feste natalizie è realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune e il Centro commerciale naturale "Centro città Oristano". La Giunta comunale, su proposta del sindaco Massimiliano Sanna e dell'assessore alla Cultura Luca Faedda, partecipa con un contributo di 46mila 900 euro a fronte di una spesa complessiva di 56 mila 900 euro.

"La collaborazione tra il Comune e il Centro Commerciale Naturale consentirà alla migliore valorizzazione del centro storico come luogo naturale del vivere sociale e alla promozione delle attività commerciali del centro cittadino - spiega Sanna -. Come per altre iniziative, medesima attenzione ci sarà per altre zone della città e per le frazioni dove si potrà respirare il clima di festa".

Il ricco programma predisposto per quest'anno, oltre alle luminarie nel centro cittadino e nelle frazioni, prevede anche il Villaggio di Natale e il Mercatino in 12 casette: 4 dove potranno essere rappresentate diverse ambientazioni del villaggio di Babbo Natale (l'ufficio postale, il salotto di Babbo Natale, la cucina di Mamma Natale e il laboratorio degli elfi) e 8 che ospiteranno il consueto mercatino natalizio.

L'animazione e gli spettacoli nelle 4 casette del villaggio e per le vie del centro saranno assicurati da figuranti. In collaborazione con il Vespaclub e il Fiat 500 Club che cureranno "La carica degli elfi su ruote classiche", gli elfi, aiutanti di Babbo Natale, si muoveranno lungo le vie del centro sui loro mezzi d'epoca per donare ai più piccoli caramelle e cioccolatini. Saranno presenti anche i superanimatori con i personaggi tanto amati dai più piccoli e poi tanta music con la banda i cori cittadini.