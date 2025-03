A seguito della fruttuosa esperienza dei precedenti anni scolastici, anche quest’anno, si è concretizzato un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento ex alternanza scuola-lavoro, che vede protagonisti la Capitaneria di Porto di Oristano e l’Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa” di Oristano, al fine di favorire il futuro inserimento lavorativo dei giovani studenti.

La convenzione, siglata nelle settimane scorse, a partire da lunedì 10 marzo, ha permesso a otto allievi dell’Istituto di intraprendere un percorso formativo e di orientamento lavorativo presso la locale Capitaneria di Porto.

Gli studenti, suddivisi in due gruppi di quattro, hanno avuto modo di confrontarsi con i molteplici aspetti del lavoro in Capitaneria, vivendo un’esperienza unica nel suo genere. I giovani sono stati accolti dal Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Fregata Andrea Chirizzi che, dopo i saluti di rito, ha illustrato i compiti del Corpo delle Capitanerie di porto e le peculiarità del territorio del Compartimento marittimo di Oristano.

Gli studenti, affidati alle cure di un tutor, responsabile del percorso formativo, hanno affrontato momenti di formazione teorica e pratica riguardanti la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione, la protezione dell’ambiente marino e la gestione amministrativa della gente di mare. Il programma dei ragazzi è stato inoltre integrato con attività di carattere operativo, sotto la guida di personale specializzato, a bordo di navi mercantili e unità navali del Corpo.

“Si tratta di un’opportunità offerta dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che ha fortemente voluto mettere a disposizione degli studenti superiori un percorso formativo e di orientamento attitudinale, così da permettere ad allievi e famiglie di valutare in maniera razionale le future scelte lavorative” ha sottolineato Il Comandante Chirizzi.