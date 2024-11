Sabato 14 dicembre, ad Aidomaggiore, è in programma la 6ª edizione dei mercatini di Natale, organizzata dalla Consulta Giovani con la collaborazione di varie associazioni, della Pro Loco, del Comune e di tutta la comunità.

Alle 15 è prevista l’apertura degli stand natalizi in via La Marmora e in via Umberto con numerosi espositori locali e non, tra cui vari punti ristoro.

Ci sarà spazio anche per l’intrattenimento musicale, dalle 17:30 alle 19:30, con il suo acustico Makà Acoustic Duo, mentre dalle 20 sono previsti balli in piazza con Davide Caddeo a cura dell’associazione Santa Barbara.