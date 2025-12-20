Un incendio ha distrutto ieri sera uno dei pinnetti più grandi della Sardegna, nel territorio di Marrubiu, in provincia di Oristano. Le fiamme sono divampate intorno alle 18.30 in località Masongiu, coinvolgendo la storica costruzione pastorale sarda e rendendo necessario un massiccio intervento dei Vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del Comando provinciale di Oristano, con la squadra 1A della sede centrale, supportata da due autobotti pompa (ABP) e da un’autoscala, impiegata per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della struttura. Le operazioni sono state complesse e si sono protratte per circa due ore, fino al completo spegnimento del rogo.

Al momento le cause dell’incendio restano in fase di accertamento. Fortunatamente non si registrano feriti. Nell’area sono intervenute anche le forze dell’ordine, per gli accertamenti di competenza e per garantire la sicurezza durante le operazioni di soccorso.