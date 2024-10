Per realizzare il rifacimento dell’opera, l’Unione di Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti insieme al Comune di Oristano, attraverso i fondi della programmazione territoriale, mette a disposizione 6milioni e mezzo di euro. Dal punto di vista economico è certamente il piano di lavoro più importante tra quelli presentati e prevede, tra le altre cose, la creazione di un unico percorso ciclo-pedonale che consenta l’utilizzo dell’intero sistema territoriale. Il percorso collegherà Cabras, Rioa, Narbolia, Baratili, San Pietro e San Vero Milis congiungendo l’area costiera di Oristano al Sinis e alle borgate marine.

“Un successo importante che ci ha riempito di gioia” dichiara il primo cittadino. “Abbiamo richiesto anche altri finanziamenti con il Pnrr, 1 milione e 800 mila euro che in parte saranno destinati sempre a Torre Grande. C’è poi in ballo anche il progetto della Ivi Petrolifera che, nella zona prima della pineta ha previsto un intervento edilizio molto importante ormai in fase conclusiva di valutazione impatto ambientale all’Assessorato all’Ambiente. In questo caso l’accordo di programma è di 2 milioni e mezzo di euro sempre per realizzare i lavori sul lungomare. Sono previsti, pertanto, una serie di interventi che nei prossimi anni ridisegneranno completamente la borgata marina e il litorale oristanese”

“ I lavori potrebbero iniziare già in primavera” aggiunge il sindaco. “Sono soddisfatto perché questa Giunta comunale sta lasciando a chi, l’estate prossima vincerà le elezioni, una programmazione già avviata con finanziamenti molto importanti”.