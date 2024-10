A seguito della presenza di un caso positivo al Covid-19 tra gli operatori del Mercato civico di via Costa, il Sindaco Andrea Lutzu ha disposto la chiusura della struttura mercatale.

Domani si provvederà alla sanificazione dell’edificio per procedere all’eventuale riapertura nella giornata di mercoledì.

Un caso di positività è stato rilevato anche tra i dipendenti degli uffici giudiziari e questa mattina il presidente del Tribunale Leopoldo Sciarrillo ha disposto per il Palazzo di Giustizia la sola prosecuzione delle attività indifferibili e urgenti, civili e penali. Domani l’edificio sarà chiuso per sanificazione.

Mercoledì riaprirà solo per le attività urgenti in attesa dell’esito dei tamponi del personale.

Il Presidente Sciarrillo raccomanda ai cittadini di non recarsi a Palazzo di Giustizia se non per casi urgenti e indifferibili.