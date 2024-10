Si è giocato oggi, nei campi del centro federale Sa Rodia ad Oristano, il torneo di calcio "Energit" 2022 dedicato ai ragazzi dodicienni e organizzato dal Cagliari Calcio.

Le 30 squadre provenienti da tutte le zone dell'isola, hanno visto come protagonisti i piccoli che si auspica rappresentino il futuro per la Sardegna calciofila. Da Porto Torres, Valledoria ed Alghero, passando per Samugheo, Ghilarza e Isili, ma anche Sant'Antioco e Giba e dall'altra parte Tortolì, Dorgali e Girasole. Il sud dell'isola ha visto protagonisti i ragazzi di Mandas, Elmas e Sinnai, Mentre il Cagliari calcio è stato rappresentato dalla squadra femminile della piccole leve 2009, 2010 e 2011.

Queste ultime si sono distinte per grazia ed eleganza, ma non senza quella grinta necessaria che hanno dimostrato di possedere quanto i piccoli colleghi maschi. Anche la barbagia ha portato ad Oristano i piccoli campioni di Mamoiada, usciti dal campo accompagnati da un pianto disperato, per non aver oltrepassato il turno per un solo goal di scarto. Vincitore del torneo la squadra Seunis di Thiesi, che ha sfidato nella finalissima la fortissima Alghero, battendola per un solo goal di scarto.

Una bellissima giornata per ragazzi e genitori, giunti a centinaia per incoraggiare i piccoli campioni, che speriamo possano riportare presto la Sardegna ai fasti conosciuti col Cagliari di Gigi Riva e Gianfranco Matteoli.