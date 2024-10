E' stato sorpreso dagli uomini della squadra mobile della Polizia di Oristano mentre, dopo essersi spogliato, si masturbava davanti alle studentesse nei pressi dell'istituto magistrale 'Benedetto Croce' in Via D'Annunzio.

L'uomo, un pensionato oristanese di 66 anni, è stato fermato e denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Già in passato era stato accusato di un reato simile.