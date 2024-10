L'Associazione Culturale Cavalieri di Oristano per la Sartiglia, a norma del Regolamento, ha comunicato alla Fondazione Oristano, l'elenco dei 120 cavalieri che parteciperanno all'edizione 2023.

Il Componidori del Gremio dei Contadini è Danilo Casula, su segundu è Salvatore Montisci e su terzu è Bernardino Ecca. La corsa alla stella del Gremio dei Contadini è prevista per domenica 19 febbraio, mentre quella del Gremio dei Falegnami è in programma martedì 21 febbraio. In questo caso Giampaolo Mugheddu è il Componidori del Gremio dei Falegnami, Gianluca Mugheddu su segundu e Francesco Loi, su terzu. Su 120 cavalieri le donne sono 5.

Da programma, al termine della cerimonia della Vestizione, nelle due giornate stabilite, il corteo dei 120 cavalieri guidato da su Componidori e preceduto dai trombettieri e tamburini, massaieddas e dal gremio, si dirige verso il percorso di via Duomo nel quale si svolgerà la Corsa alla Stella.

L'elenco cavalieri partecipanti alla Sartiglia

1 Danilo Casula – Componidori Gremio dei Contadini

2 Salvatore Montisci

3 Bernardino Ecca

4 Giampaolo Mugheddu – Componidori Gremio dei Falegnami

5 Gianluca Mugheddu

6 Francesco Loi

7 Alessandro Manca

8 Andrea Cossu

9 Alessandro Cester

10 Filippo Vidili

11 Davide Fiori

12 Gian Luca Fais

13 Alberto Vacca

14 Emanuela Colombino

15 Andrea Piroddi

16 Alessio Garau

17 Gianluca Russo

18 Andrea Solinas

19 Stefano Manca

20 Alessio Falchi

21 Marco Mura

22 Giovanni Utzeri

23 Andrea Zucca

24 Gianleonardo Murruzzu

25 Graziano Pala

26 Marco Arca

27 Cristian Matzutzi

28 Elisabetta Sechi

29 Giovanni Serra

30 Cristian Pisano

31 Giancarlo Melis

32 Luca Murtas

33 Daniele Ferrari

34 Antonio Cuccu

35 Francesco Serra

36 Marco Serra

37 Francesco Castagna

38 Giuseppe Frau

39 Giuseppe Catapano

40 Antonio Giandolfi

41 Stefano Spiga

42 Salvatore Aru

43 Andrea Concas

44 Antonella Rosa

45 Federico Misura

46 Francesco Armas

47 Luca Amadu

48 Gianluca Faedda

49 Ignazio Lombardi

50 Corrado Massidda

51 Fabrizio Manca

52 Claudio Tuveri

53 Fabrizio Pomogranato

54 Alberto Carta

55 Enrico Fiori

56 Pasquale Forgillo

57 Giuseppe Sedda

58 Matteo Licheri

59 Federico Fenu

60 Sergio Ledda

61 Michael Casula

62 Roberto Volturo

63 Marco Pau

64 Raimondo Carta

65 Andrea Cinus

66 Roberto Pau

67 Giorgio Sanna

68 Paolo Faedda

69 Andrea Manias

70 Daniele Mattu

71 Alessio Piras

72 Cristian Sarais

73 Marco Cardias

74 Gianluca Manunza

75 Filippo Sechi

76 Paolo Falchi

77 Marco Bardino

78 Marco Salvatore Perria

79 Fabrizio Sannia

80 Alessandro Orrù

81 Emanuele Serra

82 Ilaria Maria Rosa

83 Sonia Cadeddu

84 Andrea Arbau

85 Fabrizio Sanna

86 Federico Sanna

87 Paolo Pippia

88 Aldo Dolenz

89 Alessandro Pinna

90 Alberto Matta

91 Giuseppe (Peppino) Pinna

92 Fabio Fiori

93 Federico Sanna

94 Stefano Concu

95 Francesco Salis

96 Samuele Vargiu

97 Pietro Putzulu

98 Salvatore Vacca

99 Paolo Mele

100 Renzo Mura

101 Fabio Chessa

102 Gianluca Muru

103 Diego Pinna

104 Fabrizio Poddighe

105 Stefano Poddighe

106 Gianfranco Manunza

107 Alessio Ricci

108 Daniele Cannea

109 Alessio Cuccu

110 Carmen Murru

111 Anthony Maccioni

112 Stefano Garau

113 Antonio Cester

114 Giuseppe Garau

115 Paolo Soddu

116 Rodolfo Manni

117 Davide Cingolani

118 Andrea Congiu

119 Tullio Zucca

120 Roberto Serra