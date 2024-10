Potatura delle piante, pulizia delle aree verdi pubbliche e sistemazione degli spazi comuni. Stanno per concludersi gli interventi decisi dal Comune nell’area di piazza Abruzzi e realizzati dalla Oristano Servizi.

Interventi resi necessari dopo una petizione messa in piedi dai residenti nella zona. “Sono stati sollevati una serie di problemi reali a cui abbiamo cercato di dare una risposta immediata – ha dichiarato il Sindaco Andrea Lutzu -. In questi due anni siamo già intervenuti con l’illuminazione pubblica, soprattutto in via Calabria. In questi giorni oltre alle pulizie e alla sistemazione del verde abbiamo sollecitato una maggiore vigilanza da parte della Polizia locale per garantire il rispetto della zona a traffico limitato, ma anche per prevenire le azioni dei vandali. Tra le azioni previste c’è anche la messa in sicurezza di un palo dell’illuminazione inclinato a causa dell’urto con un automezzo”.

“Abbiamo realizzato gli interventi più urgenti – ha concluso il primo cittadino – per rendere vivibile a gradevole la piazza, ma è ovvio che occorrano altre azioni da parte del Comune con il concorso e la collaborazione dei cittadini”.