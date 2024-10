La gestione illecita di rifiuti pericolosi ha portato gli agenti della squadra ambientale della Polizia locale di Oristano a denunciare due persone. Il provvedimento è scattato a seguito di controlli che hanno permesso di accertare la rimozione, da zone centrali della città, il trasporto e lo scarico in un'area alla periferia della città, di varie lastre di 'onduline' di amianto.

Secondo la Polizia locale, tutte le operazioni sono state effettuate trascurando di adottare tutti gli accorgimenti previsti dalle norme per l'amianto, materiale estremamente pericoloso per l'uomo e l'ambiente.

Inoltre, al termine di ripetuti appostamenti fatti nelle prime ore della mattina, ha sanzionato con una multa di 250 euro una cittadina che ha più volte abbandonato nei pressi della scala antincendio del palazzo di giustizia, in piazza Aldo Moro, i rifiuti prodotti quotidianamente nella sua abitazione.

Il sindaco Massimiliano Sanna e l'assessora all'Ambiente Maria Bonaria Zedda hanno sottolineato che "il rispetto della risorsa ambientale deve diventare un obbligo morale per ogni cittadino. Oltre che un fatto di civiltà è ormai un dovere a cui tutti dobbiamo attenerci. A fronte di tanti cittadini che rispettano le regole e di un'amministrazione comunale che investe ingenti risorse per garantire il decoro e l'igiene urbana, esiste una minoranza che in sfregio delle più elementari norme di convivenza civile non si preoccupa dei danni che può procurare all'ambiente e al decoro urbano."