Nel porto industriale di Oristano , un'area che era stata adibita a cantiere è stata sequestrata dalla Guardia costiera e dall'Arpas perché vi erano stati abbandonati rifiuti .

Il provvedimento è arrivato a seguito di una richiesta della Procura della Repubblica dopo alcuni accertamenti svolti da Capitaneria e personale Arpas all'interno del cantiere nel porto.

Stando agli elementi emersi dalle indagini, " nell'area oggetto di sequestro si trattava in maniera non conforme la gestione dei rifiuti ". È stata verificata infatti " la presenza di rifiuti speciali depositati in modo non controllato con rifiuti privi indicazione del codice identificativo Cer ". Il sequestrato è stato imposto dalla Procura al fine di evitare "il protrarsi della illecita gestione dei rifiuti con conseguenti danni all'ambiente".