Cresce la protesta degli agricoltori e dei pastori sardi dopo il presidio del porto a Cagliari da ieri mattina: una cinquantina di trattori si trovano da questa mattina davanti al porto industriale di Oristano.

Al momento i partecipanti alla mobilitazione non stanno bloccando le merci e i camion in entrata e in uscita dallo scalo oristanese. Molti trattori, almeno una decina, sono partiti dal vicino paese di Riola Sardo.

I mezzi sono schierati di fronte alle aiuole: dai trattori sventolano solo bandiere con il tricolore e i Quattro mori. I manifestanti decideranno nelle prossime ore quanto tempo si tratterranno davanti al porto.