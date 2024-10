La Guardia costiera ha sequestrato a bordo di un peschereccio di Mazara del Vallo, ormeggiato al porto di Oristano, 444 chili di gambero rosso e viola.

Gli uomini della Capitaneria di Porto di Oristano, effettuando i normali controlli sulla filiera della pesca, hanno scoperto che il peschereccio "ha esercitato attività di pesca senza autorizzazione in zona GSA 11 - spiegano dalla Guardia costiera - che comprende l'intera area di mare che circonda la Sardegna, e per la quale il competente Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha disposto il divieto di cattura del gambero di profondità, se non per pescherecci autorizzati ed espressamente iscritti in elenchi ministeriali".

Per il comandante e l'armatore è scattata la sanzione, mentre i gamberi pescati sono stati sequestrati.