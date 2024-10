Sabato 5 ottobre a Oristano si terrà la Partita del Cuore che vedrà scendere in campo una rappresentanza medici dell’Ospedale San Martino e la Nazionale Artisti Sardi.

L’evento fa parte del progetto di beneficenza per il reparto di cardiologia del Ospedale San Martino di Oristano, appoggiato dal Team Herbalife di Oristano, che consiste nell'ampliare orario e giorni di assistenza nell'ambulatorio dedicato ai pazienti che sono stati ricoverati per infarto del miocardio.

L’iniziativa è nata in collaborazione con il Dott. Marchi, ex primario del reparto di cardiologia del San Martino di Oristano, ora portato avanti dall’ attuale primario, dott. Caddeo.

Il Team Herbalife di Oristano ha oltre 15 anni di attività nel campo della sana nutrizione e un corretto stile di vita. Da sempre Herbalife si occupa di migliorare la vita delle persone in tutto il mondo, con progetti di beneficienza in particolare rivolti a bambini disagiati. Negli ultimi mesi sono state organizzate varie iniziative di beneficenza legate alla cura del ambiente, dello sport, dei bambini meno fortunati e delle strutture di assistenza che hanno bisogno di un appoggio per migliorare la vita delle persone, nel nostro territorio.