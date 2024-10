Il Team Herbalife di Oristano ha oltre quindici anni di attività nel campo della sana nutrizione e corretto stile di vita. Negli ultimi mesi ci siamo dedicati a iniziative di beneficenza legate alla cura dell’ambiente, dello sport, ai bambini meno fortunati e supportato strutture di assistenza, per migliorare la vita delle persone, nel nostro territorio.

Da sempre Herbalife è impegnata, attraverso la Herbalife Family Foundation, nel sostegno di realtà in stato di bisogno. Herbalife sostiene infatti diverse organizzazioni benefiche in tutto il mondo al fine di garantire una nutrizione sana a tutti i bambini, partecipando a iniziative a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.

In Italia sono supportati due progetti molto importanti come “SOS Villaggi dei Bambini” (che aiuta le famiglie in crisi a non abbandonare i propri figli, ai bambini meno fortunati, orfani, abbandonati o in grave disagio familiare, offre una nuova famiglia all'interno dei Villaggi SOS) “Casa Oz.” di Torino che fornisce un luogo di accoglienza ai bambini malati e alle loro famiglie e soprattutto ad offrire un'importante opportunità di aggregazione, ritrovare la tranquillità domestica perduta e la sicurezza della quotidianità.

Il programma Casa Herbalife fornisce più di 2 milioni di dollari di finanziamento e di volontariato di assistenza ogni anno a più di novanta organizzazioni in tutto il mondo.

Questi fondi portano nutrimento a più di 8.000 bambini in più di cinquanta paesi ogni giorno. Sabato 5 ottobre ’13 grazie al contributo di tante persone volenterose,nello stadio comunale Tharros sono scesi in campo la Nazionale Artisti Sardi e i medici dell’ospedale San Martino. Il ricavato della manifestazione, voluta dal Team Herbalife , è andata interamente in beneficenza in favore del reparto di Cardiologia dell'Ospedale San Martino di Oristano. In particolare dedicato ai pazienti, affetti da cardiopatia ischemica in fase acuta, compresa l'assistenza domiciliare che segue le dimissioni dall'ospedale.

Progetto nato in collaborazione con il Dott. Marchi, ex primario del reparto di cardiologia del San Martino, (cui va un ringraziamento particolare per la fiducia accordataci in questa collaborazione) ora portato avanti dall’attuale primario, dott. Caddeo. Grazie alla partita del cuore e diverse iniziative precedenti, Il Team Herbalife di Oristano, ha raccolto e consegnato circa 5000,00 euro allo staff medico del reparto di Cardiologia dell'Ospedale San Martino.

Questo è solo l’inizio di un percorso intrapreso dal Team Herbalife, per contribuire a migliorare la vita delle persone nella nostra isola. Grazie alla generosità e l’impegno sincero della Nazionale Artisti Sardi costantemente impegnata da oltre un decennio con la partecipazione a manifestazioni di solidarietà e di impegno sociale. Nomi e volti noti dello spettacolo isolano che Sabato 5 ottobre nel celebre campo della Tharros hanno affrontato i medici del S.Martino: Giuliano Marongiu, Roberto Tangianu, Alessandro Catte, Angelo, Gigi e Umberto Graziano (i tressardi), Marco Piccu (la pola), Daniele Barbato (istentales), Tore Mancosu (janas), Paolo Zannin, Marco Rizzi, Daniele Manca (direttore d'orchestra), Mario Pira (tenores di bitti), Marco Pilloni (non solo barrittas), Salis And Salis, I Barrittas, Tino Bazzoni (cantadores) Sergio Masia (giornalista) .

Madrina della partita la cantante Marta Pinna che ci ha allietato con la sua splendida voce. Al termine della partita gli artisti hanno rallegrato la serata con la loro musica, voci e la straordinaria simpatia che contraddistingue i nostri cabarettisti. Un abbraccio sincero colmo di gratitudine a tutti gli artisti che contribuiscono con responsabilità a realizzare progetti così importanti. Grazie di cuore per aver messo a disposizione il vostro talento e la vostra arte, senza nessun profitto, per migliorare il mondo in cui viviamo tutti.

Grazie di cuore a tutte le persone che hanno collaborato, a tutti gli artisti che per motivi di lavoro non hanno potuto partecipare, alla società spor