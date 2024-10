Nessuna traccia di bruciatura fresca, niente rottami sospetti. A poco meno di 48 ore dalla segnalazione è ancora fitto il mistero sulla "palla di fuoco" che decine di persone, tutte adulte e fino a prova contraria attendibili, dicono di aver visto cadere dal cielo domenica sera intorno alle 19.30 tra l'abitato di Terralba e la statale 131.

Esclusa l'ipotesi dell'allucinazione collettiva, resta da verificare l'attendibilità di un video girato con un telefonino da alcuni automobilisti che proprio in quell'ora percorrevano la statale e che ora è in mano ai Carabinieri della Stazione di Terralba e della Compagnia di Oristano.

Domenica notte, sulla base delle segnalazioni ricevute, carabinieri e vigili del fuoco hanno cercato per diverse ore di trovare qualche riscontro nel terreno sul quale secondo i testimoni oculari sarebbe precipitata la misteriosa palla di fuoco. Si tratta di un terreno incolto a ridosso della statale 131, più o meno all'altezza del chilometro 70, già percorso da un incendio nei mesi scorsi.

Gli accertamenti non hanno permesso di trovare niente di anomalo o che potesse confermare il racconto dei testimoni o almeno suggerire la prosecuzione delle ricerche, che infatti dopo l'interruzione intorno alla mezzanotte di domenica non sono più riprese. Intanto, in attesa di riscontri certi e spiegazioni verificabili, la notizia è diventata il tema caldo del giorno su molti siti web, dove però sembra non esserci traccia delle tante prove fotografiche e video di cui qualcuno ha parlato nelle ore successive alla segnalazione.