Incidente sul lavoro lungo la strada provinciale nella frazione di Tiria, fra Oristano e Palmas Arborea. Un operaio di 50 anni, dipendente di una compagnia telefonica, è caduto da una scala mentre eseguiva alcuni lavori su un palo delle telecomunicazioni.

L'uomo ha perso l'equilibrio; alcune persone che si trovavano in zona lo hanno soccorso e hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri e l'elisoccorso del 118 che ha trasportato il ferito all'ospedale Brotzu, in codice rosso per dinamica.

Per il malcapitato una sospetta frattura alla spalla e altri traumi. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti dello Spresal che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell'incidente sul lavoro.