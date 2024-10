Quello che è successo martedì 12 settembre 2023 sulla Ss 131 in direzione Sassari, all'altezza di Santa Cristina, nell'Oristanese , si ascrive tra i potenziali avvistamenti paranormali di oggetti non specificati in volo .

" Sono stato attirato da questa luce molto luminosa e in movimento. Prima era una singola e poi sono diventate due - racconta il testimone -. All'inizio pensavo fosse un bolide, poi ho pensato a dei satelliti, ma il comportamento non poteva essere quello . Sparivano, poi riapparivano e formavano dei cerchi. Una luce era più luminosa dell'altra ".

L'episodio si è verificato verso le 3:30 del mattino . " Ad un certo punto mi sono fermato lungo la strada e ho ripreso due aerei per avere un paragone tra quegli oggetti non identificati e gli aerei stessi. Le due luci le ho viste per circa un quarto d'ora, poi sono sparite ", spiega il protagonista dell'avvistamento.