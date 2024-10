Sarà un Natale meno luminoso, a Oristano, quello che ormai prossimo.

I commercianti sempre più in difficoltà non riescono più ad allestire le colorate e festose luminarie di un tempo che rendono magico il periodo natalizio. Sono pochissime le attività cittadine che hanno aderito per allestire le luci di Natale all'interno e all'esterno dei propri locali.

Non sono bastati i 7mila euro stanziati dalla ConfCommercio e i 9mila e 800 euro stanziati dal Comune. I bambini di Oristano, quest'anno, passeggeranno per le vie del centro un po' meno incantati.