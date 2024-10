Ha sbaragliato la concorrenza grazie alla sua ironia fuori dal comune e a un’autoironia non indifferente Rosa Deriu, influencer da oltre 60mila followers su Instagram, attrice, modella, opinionista televisiva e commentatrice sportiva.

La “Miss Mamma Sardegna 2018”, originaria di Ittiri ma trapiantata da 20 anni a Oristano, ha brillantemente superato il casting per poter partecipare come opinionista al programma televisivo “BellaMa’”.

Il talent show ideato e condotto da Pierluigi Diaco è andato in onda nella prima stagione su Rai 2 dal 12 settembre 2022 al 5 maggio 2023. L’11 settembre 2023 inizierà la seconda stagione del programma e gli autori ricercano un opinionista da affiancare al conduttore, che intervenga in trasmissione sul tema di cui si sta discutendo.

“Mi hanno chiesto di descrivere me stessa e il rapporto che ho con i social – afferma Rosa Deriu ai microfoni di Sardegna Live - e poi di cantare: io avevo preparato ‘Il bene e il male’, l’ultima canzone di Madame, nello studio d’incisione del noto maestro Andrea Cutri (che vanta collaborazioni internazionali, con artisti del calibro di Eric Clapton, Ray Charles, Doors ecc..)”.

Reduce della presenza come ospite a una puntata del “Grande Fratello” lo scorso febbraio, e come attrice a una puntata di “Forum” lo scorso marzo, Rosa Deriu non si è certo fatta cogliere impreparata al casting, che si è svolto lo scorso 12 maggio presso il Circolo Rai di Tor di Quinto a Roma.

“È stata un'esperienza fantastica – prosegue - l'ho fatto con naturalezza e tutta l'ironia che serve in un contest simile. Sono felicissima, di aver superato il casting e di essere piaciuta”.

L’influencer ittirese, oltre ad aver vinto la fascia di “Miss Mamma” nel 2018, ha presenziato diverse volte presso “Radio Super Sound”, come opinionista a trasmissioni su Sardegna Uno, Videolina e Sky, ha inoltre posato per noti brand nazionali e ha partecipato alla seguitissima trasmissione “Naked attraction” su Discovery.



Il prossimo giugno Rosa tornerà presso il Circolo Rai per la presentazione finale innanzi al conduttore della trasmissione, Pierluigi Diaco, che in questi giorni visionerà il provino e sarà lui a prendere la decisione finale.