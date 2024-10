Nonostante fosse sottoposto al regime della detenzione domiciliare, è uscito comunque di casa per procurarsi della droga. Successivamente, ha minacciato e aggredito i genitori, “responsabili” di avergli gettato una parte dello stupefacente che aveva acquistato poco prima.

In carcere è finito un 28enne residente a Oristano, già agli arresti domiciliari per rapina. La Squadra Mobile della Questura di Oristano, su disposizione della locale Procura della Repubblica, ha eseguito la misura della custodia cautelare in carcere sabato scorso, 8 maggio.